Составлен рейтинг школ Москвы по итогам Всероссийской олимпиады школьников
19 февраля 2013, 12:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Рейтинг городских школ, ученики которых стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников опубликовал Департамент образования Москвы. Основой для составления рейтинга стало количество предметов, по которым ученики заняли призовые места.
Лучший результат показала школа № 218 в Северном административном округе: её учащиеся стали победителями и призёрами по 15 предметам. Второе и третье место разделили Московская гимназия на юго-западе № 1543 и Школа-интернат "Интеллектуал" на западе столицы.
Победителями и призёрами регионального этапа стал 2761 москвич, это на 22,4% больше, чем в прошлом году.
Всего к региональному этапу олимпиады готовила 591-я столичная школа.
Рейтинг школ размещён на сайте Департамента.