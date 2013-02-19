Составлен рейтинг школ Москвы по итогам Всероссийской олимпиады школьников

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19 февраля 2013, 12:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mos.ru

Рейтинг городских школ, ученики которых стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников опубликовал Департамент образования Москвы. Основой для составления рейтинга стало количество предметов, по которым ученики заняли призовые места.

Лучший результат показала школа № 218 в Северном административном округе: её учащиеся стали победителями и призёрами по 15 предметам. Второе и третье место разделили Московская гимназия на юго-западе № 1543 и Школа-интернат "Интеллектуал" на западе столицы.

Победителями и призёрами регионального этапа стал 2761 москвич, это на 22,4% больше, чем в прошлом году.

Всего к региональному этапу олимпиады готовила 591-я столичная школа.

Рейтинг школ размещён на сайте Департамента.