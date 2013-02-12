Собянин подвел итоги программы модернизации образования

Почти все московские дети устроены в сады, а в школах практически полностью укомплектован штат учителей. Во вторник на заседании правительства города Сергей Собянин подвел итоги выполнения программы модернизации образования в столице.

На сферу образования до 2016 года город потратит 1,5 триллиона рублей. При этом увеличиться должны и бюджеты учебных заведений, и доходы учителей.

"Средняя зарплата учителей по итогам 2012 года составила 57 000 рублей, то есть на 7 000 больше, чем средняя заработная плата в целом по городу. Это уже неплохая заработная плата. И впервые за много лет у нас практически нет вакансий учителей", - подчеркнул Сергей Собянин, передает пресс-служба правительства Москвы.

По программе модернизации образования, в учебных классах установили современное оборудование, в зданиях школ сделали ремонт.

Как итог реализации программы, в 2012 году число отличников среди московских школьников выросло вдвое по сравнению в 2010 годом.

Кроме того, подчеркнул столичный градоначальник, в Москве практически ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Сейчас она остается только на новых территориях. Там в этом году планируют создать еще 1500 мест в детских садах.