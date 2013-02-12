Медведев в очередной раз поднял вопрос учительской зарплаты

Список категорий работников образования, которым повысят заработную плату, будет значительно расширен в ближайшее время, заявил во вторник премьер РФ Дмитрий Медведев на совещании с министрами.

"В ближайшее время мы примем постановление правительства об изменении правил предоставления на период с 2011 по 2013г. федеральных субсидий субъектам на модернизацию региональных систем общего образования. Будут расширены категории, которым повышается зарплата: это, в том числе, воспитатели, это социальные педагоги, учителя-дефектологи и некоторые другие", - заявил глава российского кабмина, передает пресс-служба правительства РФ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что средняя зарплата педагогических работников будет исчисляться по средней зарплате по региону за текущий, а не за предыдущий период.

Дмитрий Медведев отметил, что, по информации Министерства образования и науки РФ, рост зарплаты педагогов произошел во всех субъектах РФ.

"В декабре 2012г. средняя зарплата учителей по стране превысила 31 тыс. руб. - это почти в два раза выше, чем в январе 2012г., то есть рост существенный, однако повышение идет разными темпами. В ряде регионов зарплата достигла и даже превысила 100% средней по экономике региона за декабрь, но есть регионы, в которых результаты не достигнуты", - добавил глава правительства. При этом он подчеркнул, что каждый руководитель региона несет персональную ответственность за повышение заработной платы работников образования.

В свою очередь министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что в среднем по России заработная плата учителей составила 95,5% от средней по 2012г.

Министр также добавил, что, по предварительным данным, если говорить о заработной плате педагогических работников в регионе в декабре, сравнивать ее со средней заработной платой в этом же регионе за целый год, то 72 субъекта РФ достигли поставленной задачи.

"Есть 11 регионов, в которых этот показатель не достигнут, но из них в шести этот уровень больше 95%, что мы считаем, в общем, тоже допустимым, поскольку прогноз, конечно, всегда может содержать в себе определенную погрешность, а регионы пользуются прогнозным значением средней заработной платы по году", - сообщил Дмитрий Ливанов.

Регионы, в которых, по мнению министерства, ситуация достаточно критична, - это Оренбургская область, Марий Эл, Чечня, Ингушетия и Забайкальский край.