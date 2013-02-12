Дмитрий Медведев назначил председателем ВАК Владимира Филиппова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник назначил председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимира Филиппова. Глава правительства заявил о назначении Филиппова во время совещания об исполнении обязательств по увеличению заработной платы педагогическим работникам.

Медведев сообщил участникам совещания, в том числе министру образования о подписанном распоряжении.

Напомним, экс-глава ВАК Феликс Шамхалов находится под арестом по обвинению в организации хищения 350 миллионов рублей у Внешэкономбанка. Деньги были выделены на строительство элитного жилого комплекса.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 10 обысков по местам жительства и работы фигуранта, в том числе в загородном доме Шамхалова. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В Минобразования подчеркнули, что обыски ВАК не связаны со скандалами вокруг поддельных диссертаций.

Феликс Шамхалов был назначен главой ВАК министром образования Дмитрием Ливановым в августе 2012 года. Ранее он занимал посты заместителя директора по науке Центрального экономико-математического института РАН и заместителя главы Рособрнадзора.

На прошлой неделе возглавляемая замминистра образования и науки Игорем Федюкиным комиссия Минобрнауки обнародовала результаты проверки диссертационного совета МПГУ. Комиссия, обнаружившая "поточное производство" фиктивных диссертаций.

Медведев в связи с недавним скандалом с плагиатом в диссертациях, защищенных в МПГУ, предложил на встрече с экспертами открытого правительства выкладывать все диссертации в открытый доступ.