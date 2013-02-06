Дмитрий Медведев: все диссертации - в открытый доступ

Премьер-министр Дмитрий Медведев в связи с недавним скандалом с плагиатом в диссертациях, защищенных в МПГУ, предложил на встрече с экспертами открытого правительства выкладывать все диссертации в открытый доступ.

«Я некоторое время назад выступал с идеей того, чтобы все диссертации не только находились в открытом доступе, но и чтобы можно было при помощи программ понять, что они из себя представляют. Мне кажется, что это трудная тема для высшей школы, для университетов, для нашей научной среды, но нужно через это пройти, через это очищение, иначе девальвируется сам смысл научно-исследовательских работ», — сказал он.



«Количество липовых кандидатов и докторов наук зашкаливает за все возможные пределы. То, что у нас там неблагополучно, все понимали уже давно. Я считаю, что развитие науки по такому пути означает дискредитацию присвоения ученых степеней и званий», — добавил Медведев, сообщает ИТАР-ТАСС.



«Можно начать с диссертаций, а дальше можно опуститься на уровень научных работ и даже студенческих работ», — отметил премьер, подчеркнув, что «если человек в 17 лет не утруждается написанием работ, то он и дальше так работать будет».



На прошлой неделе возглавляемая замминистра образования и науки Игорем Федюкиным комиссия Минобрнауки обнародовала результаты проверки диссертационного совета МПГУ . Комиссия, обнаружившая "поточное производство" фиктивных диссертаций в МПГУ, рекомендует увеличить с трех до десяти лет срок, в течение которого недобросовестного диссертанта можно лишить степени, создать Совет по научной этике, который сможет дисквалифицировать нарушителей, а также наказывать руководство вузов и институтов, где выявлены нарушения.







