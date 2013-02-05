Ученый секретарь ВАК Минобрнауки Феликс Шамхалов задержан за мошенничество

В Москве полиция задержала во вторник ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки Феликса Шамхалова. В отношении председателя Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и образования Российской Федерации Феликса Шамхалова в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили представители ГУЭБиПК МВД РФ.

Полицейские пришли с обысками к руководителю ВАК Минобрнауки. Как уточнили в МВД, они проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 по факту хищения более 350 млн. рублей кредитных средств, выделенных госкорпорацией "Внешэкономбанк" на строительство элитного жилого комплекса.

В Минобрнауки отметили, что "следственные действия" проводятся в здании ВАК на Люсиновской, 51. Оперативники ГУЭБиПК МВД обыскивают кабинет директора Департамента подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки Шамхалова.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 10 обысков по местам жительства и работы фигуранта, в том числе в загородном доме Шамхалова. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В Минобразования подчеркнули, что обыски ВАК не связаны со скандалами вокруг поддельных диссертаций.

Феликс Шамхалов был назначен главой ВАК министром образования Дмитрием Ливановым в августе 2012 года. Ранее он занимал посты заместителя директора по науке Центрального экономико-математического института РАН и заместителя главы Рособрнадзора.

Напомним, на днях комиссия Минобрнауки завершила работу по проведению экспертной оценки диссертаций, защищенных на диссертационном совете Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Комиссия была создана в конце ноября прошлого года после громкого скандала, поднятого в научном сообществе вокруг выявленных СМИ фактов подлога диссертации 30-летнего единоросса, экс-руководителя студенческого союза МГУ и директора одного из самых известных в стране школ — Специализированного учебно-научного центра МГУ (СУНЦ) имени А. Н. Колмогорова Андрея Андриянова.

В Минобрнауки подтвердили, что в диссертации Андрианова было огромное количество заимствований и выявлены ссылки на несуществующие публикации.

Андриянов с обвинениями не согласился. Но из СУНЦ МГУ уволился.