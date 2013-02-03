Первые электронные учебники начнут использоваться в столичных школах с 1 сентября текущего года, сообщил на минувшей неделе первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Вениамин Каганов.

Тестовые занятия с использованием электронных учебников пройдут на базе 50 московских школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Каганов подчеркнул, что в ближайшее время не планируется полностью заменять традиционные учебники электронными.

"Уйдёт два-три года на то, чтобы электронный учебник перестал быть экзотикой, а стал нормальным инструментом работы не только в школе, но и дома", - отметил первый замглавы Департамента образования.

Столичный чиновник рассказал, что стоимость одной копии электронного учебника не будет превышать стоимость одного экземпляра традиционного учебника. На данный момент разработаны электронные учебники по одиннадцати предметам. Наряду с этим в городе активно проводится обучение новым технологиям педагогов и директоров столичных школ.