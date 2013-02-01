Уникальный школьный олимпиадный центр «Солнце» появится в Казани

В лицее им. Лобаческого в Казани на днях откроется специализированный олимпиадно-научный центр «Солнце», где талантливые ученики со всего Татарстана будут заниматься научно-исследовательской деятельностью по уникальным методикам.

Сам лицей необычен тем, что образовательный процесс в нем построен на авторской методике ныне действующего директора Павла Шмакова. Его методики уже известны за рубежом и опробованы в Финляндии, где получили положительные отзывы. «Павел Шмаков делает упор на индивидуальный подход в раскрытии личности, - поделилась с «АН-онлайн» выпускница лицея Лобачевского, а ныне помощник Президента РТ Олеся Балтусова, - Он создает генофонд республики». О.Балтусова далее рассказала, как она с другими учащимися лицея, а ныне известными в республике деятелями и специалистами, посещала в ходе образовательного процесса кафедры вузов и познавала азы фундаментальных наук непосредственно в лабораториях.

«Это того стоит. Подтверждение верности пути пришло очень вовремя», - подтвердил «АН-онлайн» П.Шмаков. На днях лицей дал 13 призеров в региональном туре Всероссийской математической олимпиады. В рамках одного образовательного учреждения это феноменальные результаты, если считать, что лицей не имеет статуса профильного математического.

В центре «Солнце» учащихся будут целенаправленно готовить к научно-исследовательской работе. 150 учащихся 7-11-х классов будут заниматься во вторую смену. Пробные вступительные экзамены состоятся уже 9 февраля.

Павел Шмаков, как инициатор образовательных инноваций, надеется, что «Татарстан может стать первым в России регионом, делающим реальные шаги в этом направлении».