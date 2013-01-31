По результатам проверки, комиссия Министераства образования и науки РФ предлагает лишить "пойманных за руку" диссертантов званий и степеней и закрыть совет Московский педагогический государственный университет.

Комиссия, обнаружившая "поточное производство" фиктивных диссертаций в МПГУ, рекомендует увеличить с трех до десяти лет срок, в течение которого недобросовестного диссертанта можно лишить степени, создать Совет по научной этике, который сможет дисквалифицировать нарушителей, а также наказывать руководство вузов и институтов, где выявлены нарушения.

Кроме того, члены комиссии поставили вопрос о целесообразности пребывания Александра Данилова в должности председателя диссертационного совета Д212.154.01, сообщил в ходе брифинга замминистра образования и науки, глава комиссии Игорь Федюкин, передает в четверг РБК.

Комиссия считает необходимым создать процедуру дисквалификации ученых, "уличенных в ненадлежащим исполнении своих обязанностей в рамках системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров, в том числе, по итогам работы Совета по научной этике".

Комиссия Минобрнауки РФ во главе с замминистра Игорем Федюкиным была создана после скандала вокруг диссертации директора Центра имени Колмогорова Андрея Андриянова, которую он защитил в Московском педагогическом госуниверситете. По итогам проверки 25 диссертаций комиссия обнаружила ссылки на несуществующие статьи в авторефератах и случаи плагиата.