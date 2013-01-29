Зюганов подверг резкой критике деятельность Минобрнауки и Ливанова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг резкой критике деятельность Министерства образования РФ и главу ведомства. По словам Зюганова, Минобрнауки возглавляет "не министр, а разрушитель".

Коммунист сказал, что "под руководством Дмитрия Ливанова Министерство образования лишь выдергивает духовные скрепы, о которых так убедительно говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию".

Геннадий Зюганов назвал основные претензии в Ливанову: список неэффективных вузов и перечень литературных произведений, рекомендованных для чтения школьниками, которые были недавно составлены по решению ведомства. передает ИА Росбалт.

Возмущенный Зюганов привел данные: "30 из 44 педагогических вузов признаны неэффективными. А на всю Сибирь, от Урала до Дальнего Востока, остается всего два эффективных педвуза".

Он считает, что политика в области образования под влиянием Запада привела к оттоку из страны квалифицированных кадров и нехватке на рынке труда грамотных специалистов. Он также подчеркнул, что уничтожение профтехобразования привело к тому, что "самые дефицитные профессии теперь – токарь и слесарь".

Зюганов назвал возмутительным, унизительным и недопустимым список литературы для школьников. По мнению лидера КПРФ, подбор произведений в этом списке разрушают в умах учеников представления о "русской классике, русском языке и русской речи". Зюганов особо отметил, что русский язык это то, что "сегодня держит нас в единстве".

Напомним, год назад Владимир Путин предложил сформировать специальный список из 100 книг, которые необходимо прочитать каждому российскому школьнику.

"АН" сообщали, что на сайте Минобрнауки РФ опубликован список из ста книг, рекомендованный школьникам для внеклассного чтения. В список вошли: роман Михаила Булгакова "Белая гвардия", романы Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок", "Темные аллеи" Ивана Бунина, повесть Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу", повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда", роман Федора Достоевского "Идиот", рассказы Сергея Довлатова, стихотворения Николая Гумилева и Роберта Рождественского, рассказы и повести Людмилы Петрушевской, произведения Владимира Набокова "Дар" и "Защита Лужина" и другие.