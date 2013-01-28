Казачье образование на Дону закреплено законом

Депутаты регионального Законодательного собрания приняли закон «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области». Этот документ предусматривает развитие и создание целостной системы из образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества, и региональные особенности донского края.

По мнению директора областного департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Игоря Казарезова, «этот закон ляжет в основу разработки концептуальных основ казачьего образования на Дону, а также станет основанием для формирования системы взаимодействия всех субъектов казачьего кадетского образования - образовательных учреждений, семьи, казачьих обществ, общественных организаций, учреждений культуры и спорта, религиозных организаций».

Как сообщила «АН-онлайн» сотрудник министерства внутренней и информационной политики правительства области Оксана Панкова, региональная система казачьего образования включает в себя более 200 учреждений. Это казачьи кадетские корпуса, казачьи кадетские профессиональные училища, муниципальные общеобразовательные учреждения, центры дополнительного образования, детские сады. Все они имеют областной статус «казачьи». Такие учреждения находятся в 43 муниципальных районах и городских округах области. Общая численность обучающихся в них превышает 30 тысяч человек. Центральным звеном в этой системе являются казачьи кадетские корпуса. Сегодня их шесть.

Губернатором области утвержден план-график по расширению сети казачьих кадетских корпусов на территории Ростовской области на период до 2020 года. В течение этих 8 лет в области появится ещё 6 новых учебных заведений. Некоторые из них будут уникальными в своём роде.

Например, в Таганроге планируется открытие в 2014 году морского казачьего кадетского корпуса – единственного в России. К 2015 году в Новочеркасске будет переоборудовано здание 5-й городской школы под Мариинскую гимназию, в которой будут обучаться только девочки. До революции в казачьей столице такое учебное заведение существовало. Кроме того, на Дону уже есть современный положительный опыт – девочки успешно учатся в Белокалитвинском казачьем кадетском корпусе.

В 2013-2014 годах в Орловском районе появится ещё одно казачье образовательное учреждение – первое на востоке области. Три кадетских корпуса будут открыты в Азовском и Боковском районах, а также городе Цимлянске.

На всех ступенях казачьего кадетского образования - наряду с традиционными общеобразовательными предметами - ведётся преподавание следующих курсов: история родного края, история казачества, основы православной культуры, история казачьих ремёсел (резьба по дереву, ковка по металлу, лозо- и бисероплетение), организована работа секций конной подготовки, казачьего рукопашного боя, стрельбы из лука и т.д.

Благодаря тому, что система казачьего образования и воспитания охватывает не только учебный процесс, но и досуг ребят, у них постепенно формируется менталитет высоконравственного, интеллектуально и физически развитого молодого казака, любящего свой край, и прекрасно знающего историю и традиции своего народа.