В России 7,5 млн. студентов сегодня отмечают свой праздник — Татьянин день
25 января 2013, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
В России около 7,5 млн студентов сегодня отмечают свой праздник — Татьянин день. 25 января еще и день окончания зимней сессии во многих вузах. Татьянин день был утвержден официальным Днем российского студенчества указом президента России в 2005 году.
Но традиция празднований студентов в день святой мученицы Татианы существует более двух веков.
В 1755 году — в день памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — императрица Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета.
Сегодня празднование первыми начали студенты в городах российского Дальнего востока. В Татьянин день во Владивостоке стартовала эстафета Огня Универсиады.
В День российского студенчества состоялось торжественное награждение 25 лауреатов государственных премий Республики Бурятия для поддержки талантливой молодежи, сообщают местные СМИ. На торжественной церемонии также вручены дипломы 30 молодым победителям и призерам во всероссийских конкурсах, олимпиадах.
В Омске лучшие студенты и преподаватели ОмГУ им. Достоевского собираются на ректорский бал.
В Петербурге Главной официальной площадкой молодежных гуляний назначена Петропавловская крепость.
Традиционно в Северной столице Татьянин день начался с литургии и общевузовского праздничного молебна в Смольном соборе. Затем состоится вручение «Почетного знака Святой Татианы» за выдающиеся заслуги в просветительской и социальной деятельности.
Краснодарских студентов пригласили вечером отметить Татьянин день в городском Молодежном центре.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поздравил московских студентов с Татьяниным днём, отметив социальную активность учащихся столичных ВУЗов и уточнив, что московское студенчество - это будущее России.