В России 7,5 млн. студентов сегодня отмечают свой праздник — Татьянин день

В России около 7,5 млн студентов сегодня отмечают свой праздник — Татьянин день. 25 января еще и день окончания зимней сессии во многих вузах. Татьянин день был утвержден официальным Днем российского студенчества указом президента России в 2005 году.

Но традиция празднований студентов в день святой мученицы Татианы существует более двух веков.

В 1755 году — в день памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — императрица Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета.

Сегодня празднование первыми начали студенты в городах российского Дальнего востока. В Татьянин день во Владивостоке стартовала эстафета Огня Универсиады.

В День российского студенчества состоялось торжественное награждение 25 лауреатов государственных премий Республики Бурятия для поддержки талантливой молодежи, сообщают местные СМИ. На торжественной церемонии также вручены дипломы 30 молодым победителям и призерам во всероссийских конкурсах, олимпиадах.

В Омске лучшие студенты и преподаватели ОмГУ им. Достоевского собираются на ректорский бал.

В Петербурге Главной официальной площадкой молодежных гуляний назначена Петропавловская крепость.

Традиционно в Северной столице Татьянин день начался с литургии и общевузовского праздничного молебна в Смольном соборе. Затем состоится вручение «Почетного знака Святой Татианы» за выдающиеся заслуги в просветительской и социальной деятельности.

Краснодарских студентов пригласили вечером отметить Татьянин день в городском Молодежном центре.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поздравил московских студентов с Татьяниным днём, отметив социальную активность учащихся столичных ВУЗов и уточнив, что московское студенчество - это будущее России.