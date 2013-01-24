Путин со студентами обсудил развитие физкультуры и спорта в вузах (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 января, накануне Дня Татьяны – студенческого праздника - обсудил с представителями студенческих спортивных клубов вопросы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях.

Глава государства напомнил, что говорил в ежегодном Послании Федеральному Собранию о готовности поддержать идею о создании ассоциации студенческих спортивных клубов.

"Самая главная причина, которая заставляет всех нас, людей думающих, заниматься спортом, – это поддержание своего здоровья, что чрезвычайно важно для каждого конкретного человека и для общества в целом", - сказал студентам Путин.

Он подчеркнул: "Особенно это важно для молодых людей, потому что впереди ещё большой жизненный путь: создание семей, рождение детей, производственные успехи. Это невозможно сделать без хорошего здоровья. Это основа всего. Поэтому для нас так важно, чтобы уже с самых молодых лет (со школы, тем более – с вуза, если кто в школе не приобщился) люди приобщались к физической культуре и спорту".

Один из участников встречи с президентом Харисов Ильдар из Челябинска рассказал, что "в городе, молодёжь уже начинает отказываться от курения, от употребления алкоголя, всё больше идёт заниматься спортом".

"У нас в городе хорошо развивается воркаут (новый вид – уличная гимнастика, пришедшая из Америки), фрисби, алтимат – игра с летающим диском. Почему бы не создать в этой студенческой ассоциации направление, которое занималось бы пропагандой, развитием новых видов спорта, чтобы у студентов появлялась альтернатива. Просто некоторые даже не знают об этих видах спорта", - сообщил челябинец.

Путин согласился, что "нужно поддерживать всё, что человека развивает, поддерживает физическую форму и здоровье".