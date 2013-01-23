Студенты недовольны качеством образования

26 января петербургские студенты проведут марш, посвященный проблемам в сфере высшего образования. Мероприятие согласовали городские власти. Место проведения — Марсово поле.



Представители Российского студенческого союза рассказали журналистам о том, что городская администрация уже дала добро на акцию с участием 1 тыс. человек.



Шествие начнется в 15.00 у станции метро «Горьковская» и завершится митингом на Марсовом поле. Детали маршрута, как предупреждают организаторы, пока еще уточняются и могут быть изменены.



«В первую очередь марш будет посвящен общим студенческим проблемам — неэффективным вузам, фиктивному на данный момент студенческому самоуправлению, работе университетских столовых», — рассказал заместитель председателя петербургского отделения Российского студенческого союза Богдан Литвин, сообщают «Новости Петербурга».



«НП» пообщались с несколькими студентами, которые собираются пойти на митинг. Главная проблема, по их словам, — это очень низкое качество нынешней «вышки», несоответствующее ее цене.



«С этим надо что-то делать — мы видим, что многие из наших преподавателей, а они ведь не такую уж низкую зарплату получают, не то что не хотят, а просто не могут дать нормальные знания. На четвертом курсе мы повторяем то, что изучали на втором, и я уверен на сто процентов, что потом в работе мне это не пригодится никогда. Очень не хватает практики», — говорит Андрей Стрельченко, студент Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.