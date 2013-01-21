Глава Минобрнауки рекомендует опыт школьной формы Ставрополья

На Ставрополье с рабочим визитом побывал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Этот его приезд в край связан с тем, что здесь - российская экспериментальная площадка по введению школьной формы.

"АН" писали, что на Ставрополье с декабря ввели школьный дрескод после прецедента в Нефтекумском районе, где пятерых школьниц не пустили на занятия в хиджабах. Дмитрий Ливанов был одним из немногих, кто тогда заявил - их ношение не противоречит общепринятым нормам. Теперь его позиция стала более определенной.

"Я думаю, что опыт по регламентации того, как дети должны быть одеты, опыт Ставропольского края, очень ценный для нас, мы, конечно, этот опыт будем использовать и рекомендовать другим регионам России его использовать", заявил министр, сообщает ГТРК "Ставрополье".