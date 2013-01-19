Путин: Решение жилищного вопроса СПбГУ- наиболее острая тема

Президент Владимир Путин на встрече с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым накануне обсудили завершившийся в 2012 году первый этап программы развития университета, сообщает пресс-служба Кремля.



Обстоятельством, которое помогло создать современные условия для петербургских ученых, Николай Кропачев назвал решение жилищного вопроса, сообщает Балтинфо.



Как сообщил ректор СПбГУ, в прошлом году без серьезных финансовых вложений удалось сдать сто квартир. «Фактически речь шла о выселении незаконно проживающих, ремонте этих помещений и предоставлении их для наших ученых. – пояснил Кропачев. - Но и здесь используется опять-таки эффективный трудовой контракт. Договор найма с ученым заключается такого плана, который предусматривает выполнение определенных задач, и в случае невыполнения – расторжение этого договора найма».



Отвечая на вопрос президента о ситуации с общежитиями, Кропачев рассказал, что главная проблема – это удаленность общежитий от петербургского василеостровского кампуса. Большая часть университетских общежитий находится в Петергофе, а большая часть основных мест обучения находится на Васильевском острове. «Поэтому проблема эта очень остра, и, если здесь могла бы быть какая-то помощь, наверное, это бы серьезным образом поменяло ситуацию в университете», - заключил ректор.



«Пока за счет электронных возможностей мы университет объединили, но территориальная разобщенность, о которой вы говорили, конечно, остаётся основной проблемой университетской жизни последние 50 лет с момента переезда части университета в Петергоф», -сказал Николай Кропачев.



Путин в свою очередь согласился, что жилищная проблема университета - наиболее острая тема.