Студенты предлагают способ борьбы с плагиатом чиновников и депутатов

Российский студенческий союз в целях борьбы с плагиатом предложил разместить в Интернете научные труды всех ректоров, чиновников высокого ранга и депутатов, начиная от дипломов и заканчивая докторскими диссертациями.

Соответствующее заявление размещено сегодня на сайте организации.



"АН" писали, то ранее Министерство образования и науки России решило обязать все вузы публиковать на своих сайтах курсовые, дипломные, докторские, кандидатские работы каждого студента и аспиранта. Такое требование будет прописано в "Стандартах о выдаче лицензий вузам". В случае его несоблюдения вуз не сможет получить аккредитацию.

Российский студенческий союз считает, что публикация в интернете дипломных, кандидатских и докторских работ поставит заслон плагиату, который процветает в научной среде многие годы, а также позволит выявить торгующие научными работами вузы и диссертационные советы.

В то же время публикация в широком доступе рефератов, эссе и курсовых работ, по мнению РСС, ущемляет права учащихся. Студент имеет право на ошибку в процессе обучения, а оценивать необходимо результаты научной деятельности выпускников вузов, кандидатов и докторов наук.