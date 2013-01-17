В Татарстане педагога-новатора травят прокурорскими проверками

Скандал вокруг лицея для одаренных детей в Казани довел его директора Павла Шмакова до больничной койки. Инициативная группа выпускников, родителей и педагогов подготовила письмо-обращение к Президенту РТ Рустаму Минниханову с тем, чтобы прекратить травлю педагога с мировым именем. Об этом «АН-онлайн» сообщили сегодня авторы письма.

Парадокс заключается в том, что полтора года назад власти республики сами пригласили его вернуться из Финляндии, куда он уехал от безысходности в борьбе с чиновниками от образования 12 лет назад. Возглавляемый им в то время Академический колледж с непередаваемой атмосферой был единственным в своём роде и имел статус ассоциированной школы «Юнеско», Федеральной экспериментальной площадки, школы года РФ 1993 и 1995 и неоднократного победителя Всероссийского фестиваля «авторская школа».

Гонимый чиновниками, но обожаемый учениками и их родителями неформальный педагог вынужден был покинуть Казань. За десять лет пребывания в Финляндии он выучил финский язык, закончил педучилище и в университете в Хельсинки получил второе высшее образование – педагогическое.

На родину П.Шмакова вернул случай. Мэру Казани Ильсуру Метшину показали одну из ведущих школ в Финляндии, где познакомили с лучшим учителем. Им оказался земляк Павел Шмаков.

Мэр Казани пригласил его обратно на родину. Шмаков вернулся в учебное заведение уже иного характера. Из экспериментальной школы она превратилась в элитную. «Инновации, предлагаемые Шмаковым, оказались трудно совместимы с нынешним общим характером школы», - говорится в письме-обращении.

По словам защитников директора, Шмаков нажил себе проблемы, когда отказался принять в школу детей высокопоставленных чиновников, которые явно не дотягивали до одарённых.

На Шмакова обрушилась лавина прокурорских проверок. «По сути, деятельность Шмакова-директора была парализована, - поясняется далее в обращении, - и любое его значимое нововведение становилось предметом разбирательств, вплоть до прокурорских проверок (живой уголок, интеллектуальный лагерь по информатике, институт вольных слушателей, набор вожатых из выпускников вузов, открытие музея археологии, репетиции камерного хора и т.д.)".

В результате тянущегося около года конфликта П.Шмаков серьезно подорвал здоровье, а интернат при лицее для одарённых детей из сельских регионов, открытие которого было условием возвращения талантливого педагога в Казань, до сих пор не введен в эксплуатацию.