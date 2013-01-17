Медведев: на модернизацию образования пойдет порядка 40 млрд рублей. ВИДЕО

Всего в 2013 году на модернизацию образования из федерального бюджета выделят 40 миллиардов рублей, заявил в четверг премьер РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Значительная часть средств пойдет на повышение уровня благосостояния учителей, отметил глава правительства при обсуждении вопроса о реализации проекта модернизации региональных систем общего образования.

"В течение 2013 года нужно завершить реализацию всех предусмотренных мер и прежде всего привести в порядок школьные здания, дозакупить недостающее оборудование, разобраться с тем, что есть, пополнить библиотеки современной литературой, подключить библиотеки к интернету и, конечно, стараться сделать так, чтобы это подключение было современным. Доля школ, которые имеют выход в интернет со скоростью не менее 2Мб/с, должна вырасти. Там, где требуется, нужно закупить транспорт, в сельской местности организовать безопасный подвоз детей из других населённых пунктов, особенно там, где происходит слияние малокомплектных школ и создание на их базе более крупных образовательных организаций, и, наконец, создать возможность для педагогов повышать квалификацию непрерывно по наиболее продвинутым программам", - нацелил участников премьер, передала пресс-служба российского кабмина.



Председатель правительства РФ отметил, что "особый показатель, который остаётся на контроле, – зарплата учителей". Он подчеркнул, что в среднем по стране зарплата педагогов составила 110% по отношению к средней. Но в трети регионов она превысила среднюю, в остальных "недотянула"

"В любом случае задача по выравниванию заработной платы педагогов до уровня средней по экономике за сопоставимый период должна быть полностью выполнена, на это должны быть направлены все усилия. Хотел бы подчеркнуть, что, вкладывая такие средства, серьёзные средства, мы вправе ожидать и соответствующей отдачи", - сказал Дмитрий Медведев.