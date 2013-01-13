В Петербурге создается экономический супервуз

Министерство образования РФ санкционировало присоединение Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ) к объединяющимся Инженерно-экономическому (ИНЖЭКОН) и Финансово-экономическому (ФИНЭК) университетам, сообщает «Фонтанка.ру».

«Процесс присоединения ГУСЭ к Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету, образованному на базе ФИНЭКа и ИНЖЭКОНа, должен завершиться до 15 мая», - пояснил пресс-секретарь ФИНЭКа Иван Кривоносов. При этом он пока не смог уточнить, будет ли ГУСЭ участвовать в общем приёме, который, вероятно, объявят объединяющиеся вузы летом этого года. Если проект будет реализован, в Петербурге появится экономический супервуз, превосходящий размерами Оксфорд и Гарвард. Он будет обладать 17 зданиями, 25 филиалами и представительствами (от Анадыря до Дубая). Общая численность преподавателей составит 2,8 тысячи человек, студентов – 63 тысячи, сообщает сайт «В кризис.ру».