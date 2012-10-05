Дмитрий Медведев поздравил российских педагогов с праздником

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5 октября 2012, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

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5 октября в России отмечается День учителя, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, отметив, что именно от учителей зависит мировоззрение будущего поколения.

"Именно от учителей во многом зависит мировоззрение, система ценностей и, конечно, здоровье подрастающего поколения. Сегодня в России уделяется приоритетное внимание развитию образования, совершенствованию законодательства в этой сфере, повышению социального и общественного статуса педагогов", - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева.