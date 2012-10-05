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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Образование

Дмитрий Медведев поздравил российских педагогов с праздником

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

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5 октября в России отмечается День учителя, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, отметив, что именно от учителей зависит мировоззрение будущего поколения.
 
"Именно от учителей во многом зависит мировоззрение, система ценностей и, конечно, здоровье подрастающего поколения. Сегодня в России уделяется приоритетное внимание развитию образования, совершенствованию законодательства в этой сфере, повышению социального и общественного статуса педагогов", - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева.
ЕП

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