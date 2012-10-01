Глава Минобрнауки: аттестацию учителя должны проводить профессионалы

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1 октября 2012, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

Процедуру аттестации школьных учителей следует серьезно пересмотреть. Об этом в понедельник на встрече с участниками конкурса "Учитель года России-2012", который проходит в Липецке, сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.



По его словам, эта процедура не должна сопровождаться сбором огромного количества документов с учителя. Аттестацию должно проводить профессиональное сообщество, потому что никто, кроме учителей, не может оценить уровень квалификации своего коллеги, отметил министр, передает "Маяк".



Ливанов также высказался за то, чтобы дать учителям возможность самим выбрать подходящую для себя программу повышения квалификации.