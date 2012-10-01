В феврале 2013 г. «Серебряный Лучник» придет на помощь абитуриентам

//Образование

1 октября 2012, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

ufb.org.ua

На сайте www.luchnik.ru в начале 2013 года начнет работу раздел «Рейтинг вузов, обучающих по направлению «Реклама и Связи с общественностью».

Цель проекта - представить сильнейшие вузы России, позволяющие получить качественное образование, сделать доступной информацию об учебных программах, специальных курсах, условиях обучения, возможностях дельнейшей карьеры, тем самым облегчить выбор места обучения абитуриентам и получить поддержку профессионального сообщества и работодателей.



Исполнительная дирекция национальной премии в области развития общественных связей инициировала проведение Рейтинга вузов в 2009 году. Конкурс носил заявочный характер, и все участники были отмечены дипломами Национальной премии. Эксперты столкнулись с проблемой отсутствия методики оценки материалов, представленных на конкурс. Часто информации было недостаточно, трудно было оценить эффективность обучения студентов, или выбрать основной критерий, на который можно было бы опираться в спорных случаях.



Экспертный совет и Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» стремятся поддержать все инициативы, направленные на улучшение профессионального образования по направлению «Реклама и связи с общественностью» в России.



«Увеличение числа вузов, кафедр, учебных центров, процесс реорганизации, а также внедрение экспериментальных методик, проведение различных мероприятий, конкурсов, форумов, студенческих фестивалей в значительной мере меняют и учебный процесс, и качество образования. Рейтинг позволит провести своеобразное исследование зависимости качества учебного процесса и количества успешных выпускников, работающих по специальности, - отметила целесообразность проведения Рейтинга исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк.

«Благодаря созданию нового раздела, учебным заведениям предоставляется возможность размесщать полноформатную информацию о себе и ,по мере необходимости, обновлять ее на сайте www.luchnik.ru . Информация о результатах Рейтинга будет также размещена на сайтах УМО и АПСО, что будет способствовать привлечению внимания абитуриентов к вузам-участникам», - считает Людмила Владимировна Минаева, Заслуженный профессор Московского университета, заведующая кафедрой иностранных языков факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова, действительный член Академии педагогических и социальных наук, президент АПСО, председатель Экспертной группы Рейтинга вузов.



Учебно-методический совет по рекламе и связям с общественностью Учебно-методического объединения МГИМО (У) МИД РФ «Международные отношения», Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО) и Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» пришли к соглашению о сотрудничестве в проведении Рейтинга вузов по направлению «Реклама и связи с общественностью».



Вуз, центр или кафедра, занявший первое место в рейтинге в результате голосования экспертов, будет объявлен лауреатом и награжден Национальной премией в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» 15 февраля 2013 года во время проведения торжественной церемонии награждения лауреатов.



В состав Экспертной группы Рейтинга вузов войдут преподаватели, представители профессиональных ассоциаций, государственных структур, сотрудники агентств и корпораций.



Условия участия в рейтинге смотрите на сайте www.luchnik.ru.



