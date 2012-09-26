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//Образование

В школах уроки по безопасности в Интернете проведет Управление "К"

26 сентября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

В школах уроки по безопасности в Интернете проведет Управление "К"
фото с сайта school18pnz.ucoz.com

Глава Бюро специальных технических мероприятий МВД Алексей Мошков сообщил, что Управление "К" МВД РФ проведет для учеников московских школ серию виртуальных уроков по безопасности в Интернете.

Сейчас в Гонконге проходит конференция "Сотрудничество в условиях информационного общества: диалог экспертных сообществ стран АТЭС". На пленарном заседании конференции Алексей Мошков рассказал, что "этой осенью в школах Москвы состоится серия виртуальных уроков безопасности в Интернете, трансляция которых будет осуществляться на специально созданном интернет-ресурсе. В дальнейшем мы планируем транслировать подобные уроки на территории всех регионов РФ, а также подготовить пакет оффлайн-материалов для самостоятельного изучения или использования в школах, по тем или иным причинам не способных принять участие в акции".

Кроме того, такие виртуальные встречи будут проведены и с родителями школьников. Их научат разбираться в вопросах информационной безопасности для оказания помощи в этом вопросе своим детям, передают РИА Новости.

СБ

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