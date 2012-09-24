Виновник ДТП на Минской улице будет арестован судом

Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия об аресте А. Максимова, виновного в ДТП на Минской улице, где погибли семь человек. Максимов был задержан на месте кровавого ДТП в состоянии опьянения.

За смерть семи человек Александру Максимову грозит до девяти лет тюрьмы.