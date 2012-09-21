Минздрав РФ предлагает ввести в начальной школе уроки психологии

Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе предлагает ввести в начальной школе уроки психологии, а преподавать этот предмет необходимо начинать с третьего класса, поскольку с четвертого им уже предлагают наркотики.

По его словам, Минздрав планирует ввести в школе уроки психологии с третьего по одиннадцатый класс. На этих занятиях, по словам психиатра, детям расскажут о вреде наркотиков, переходном возрасте и первой любви.

Свою позицию по этому вопросу Зураб Кекелидзе пояснил так: "Мы собрали директоров школ и спросили, когда нам начинать преподавать психологию. Полагали, что с четвертого-шестого – нет, третьего класса. С четвертого класса им уже предлагают наркотики. ...Дети должны об этом заранее знать не в том плане, что у тебя должны вырасти уши, а в том, что они обязательно должны вырасти – по-другому не бывает. То же самое касается голоса, то же самое касается понятия первой любви".

Он добавил, что переходный возраст является для подростков самым опасным периодом, поскольку переживания, связанные с первой влюбленностью, часто становятся причиной того, что ребенок попадает в "плохие" компании, где начинает употреблять алкоголь и курить, передают СМИ.