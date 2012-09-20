РСР предлагает отказаться от дипломов гособразца

В четверг пресс-служба РСР сообщила о том, что Ольга Каширина - генеральный секретарь Российского союза ректоров (РСР), предложила отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного образца.

Глава РСР считает, что "благодаря этому высшее учебное заведение будет нести всецелую ответственность за качество подготовленных специалистов, а также повысится реальная межвузовская конкуренция".

Кроме того, Ольга Каширина предложила внести изменения в систему единого государственного экзамена (ЕГЭ), "отделив его от вузов и сделав его инструментом допуска к работе в органах государственной власти или в организациях с присутствием государственных средств в уставном капитале".