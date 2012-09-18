В России студентов будут отчислять за враньё приёмной комиссии ВИДЕО

В России студентов вскоре будут отчислять из вузов, если выяснится, что при поступлении они использовали подложные документы или дали недостоверные сведения о себе. Такую поправку в закон об образовании приняла Госдума РФ во вторник.

Речь идет об учащихся, представивших в приемную комиссию недостоверные сведения о результатах Единого госэкзамена или наличии льгот. Таких предлагается выгонять из институтов независимо от того, сколько они успели отучиться, даже если им осталось только защитить диплом.

Закон принят в первом чтении, а ко второму для обманувших приемные комиссии высших учебных заведений могут ввести и другие наказания.

"Наряду с отчислениями это может быть компенсация затраченных бюджетных средств на его обучение до отчисления, штраф, а также наложение в судебном порядке иных санкций в соответствии с административным и уголовным законодательством Российской Федерации", - пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию, член фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов, передал Первый канал.