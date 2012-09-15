Священников не пустят преподавать в школе основы религии

Основы религиозных культур не могут преподавать священники в школе. Об этом заявил глава Минобра РФ. По словам Дмитрия Ливанова, введенный в этом году предмет представляет собой светский курс, поэтому его должен проводить учитель.

Минстр образования заявил, что Минобрнауки не собирается вводить дополнительные устные экзамены в рамках ЕГЭ в текущем учебном году, передал "Маяк". По заверению Ливанова, изменений в рамках предстоящей экзаменационной кампании не будет.

"АН" писали, в Чечне указом главы заучами по воспитательной работе официально будут работать мусульманские священиики, чтобы контролировать процесс донесения основ "чистого" ислама до детей.