Медведев: У нас было, есть и будет бесплатное образование

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в очередной раз подтвердил, что образование в России останется бесплатным. В среду на встрече с активом «Единой России» в Пензе глава правительства напомнил, что новый закон об образовании не меняет основополагающих подходов.

«У нас было, есть и будет бесплатное образование. Это базовый институт», - подчеркнул премьер. Как заверил Дмитрий Медвеведев образование будет только улучшаться. Он пояснил, что образование будет улучшаться за счет развития школьной сети, поставки оборудования и учебных пособий и роста зарплаты педагогов.

Напомним, в начале августа в Госдуму был внесен законопроект «Об образовании в России», над которым эксперты работали с 2009 года. Закон должен заменить два базовых закона - «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», которые были приняты в 1992 и 1996 годах.

Проект нового закона размещали на сайте ведомства в мае 2010 года. Россияне активно его обсуждали. Для рассмотрения замечаний и предложений была создана комиссия.

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов неоднократно заявлял, что новый закон может быть принят или в конце этого года, или в начале 2013 года.