Россия заняла первое место в мире по числу образованных людей

Международная организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад «Взгляд на образование 2012». В рейтинге стран, приведенном в нем, Россия заняла первое место.

По количеству людей с высшим образованием (54%) в возрасте от 25 до 64 лет мы "впереди планеты всей". Второе и третье места достались Канаде (51%) и Израилю (46%), а США - на 4-м месте с показателем в 42%.



В десятку «самых образованных стран» также вошли Япония, Корея и Великобритания, обойдя Францию, Германию и Швецию. Согласно данным организации, процент европейцев, получивших высшее образование, составляет 31%.

В пояснительной записке об образовании в России авторы доклада объясняют высокий процент образованных россиян, тем, что в России инвестиции в высшее образование «исторически были высоки», пишет gazeta.ru.

В докладе также обращается внимание на то, что преимущественное количество россиян имеет техническое образование, а больше чем у половины студентов из-за короткого учебного дня получается совмещать занятия в университете с работой. Такой высокий процент работающих студентов может сравниться только с показателями Польши и Швеции.



