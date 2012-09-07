В Крыму детей в школах научат патриотизму и любви к родному краю

Крымский премьер Анатолий Могилев предложил разработать и внедрить в начальной школе специальный курс по формированию у детей чувства патриотизма и любви к родному краю.

«Крым – это уникальный регион с богатой историей, традициями и культурным наследием. Любовь к родному краю необходимо прививать со школьной скамьи. Поэтому, полагаю, что Министерству образования и науки, молодежи и спорта Крыма необходимо разработать для детей учебный курс о Крыме», – преложил Могилев.

Введение такого курса позволит расширить знания детей о Крыме, его истории и культуре, сообщает «АН Крым».