Родители старшеклассников начали подбирать репетиторов

Учебный год только начался, а родители старшеклассников озаботились выбором репетиторов. Более половины россиян, имеющих детей школьного возраста, убеждены, что старшеклассникам без них не обойтись.

Жизнь современных школьников, а также их родителей не назовешь легкой и спокойной. Судя по результатам опроса россиян, имеющих детей школьного возраста, учебу в школе уже трудно представить без дополнительных занятий с репетиторами, причем нередко нанимать педагогов приходится еще в начальной школе, сообщает портал Superjob.ru. Согласно данным исследования, 61% родителей полагает, что без репетиторов сегодняшние старшеклассники вряд ли преуспеют в учении. По мнению респондентов, качество школьного образования оставляет желать лучшего, к тому же будущим абитуриентам нужны более глубокие знания по профильным дисциплинам. «Иначе не справиться с ЕГЭ!»; «Школьные педагоги очень слабые», - беспокоятся они.

Лишь 14% опрошенных считают, что путь старшеклассника к знаниям лежит не через дополнительные занятия с репетитором, а через школьные уроки и самостоятельные занятия: «Репетиторов нанимают только ленивые. Нужно получать знания в школе и заниматься самообразованием»; «Учителям надо заняться своей работой, а не собирать деньги с учеников и их родителей».

То, что без репетиторов родители не представляют жизни старшеклассника, вполне объяснимо, но вот позиция трети родителей (33%), уверенных, что репетиторы нужны уже в самом начале школьной жизни, вызывает удивление. «Без репетиторов не справились, так как мы постоянно на работе, а в школе знаний ноль»; «Из-за переполненных классов учитель не в состоянии донести до каждого учебный материал», - аргументируют свою позицию респонденты.

Им возражают 47% родителей, по мнению которых программа начальной школы не настолько сложна, чтобы сразу вводить «тяжелую артиллерию» в виде репетиторов. «Если даже в первых классах заниматься с репетиторами, то тогда лучше все школы позакрывать»; «Какие репетиторы, за что тогда платить зарплату учителям?» - комментируют они.

Сколько же средств готовы потратить родители на то, чтобы проложить своему чаду дорогу к знаниям с помощью репетиторов? Почти треть респондентов (32%) вообще не готовы вкладывать в это деньги: «У меня нет возможности платить репетиторам»; «И без репетиторов сын на пятерки учится».

Для 28% родителей допустимый предел расходов на дополнительные индивидуальные занятия с квалифицированным педагогом – до 500 рублей в неделю. Чуть меньше опрошенных (26%) готовы тратить на эти цели от 500 до 1000 рублей в неделю. «Дочь занимается с репетитором по английскому языку два раза в неделю, плачу 250 рублей за час»; «2400 рублей оплачиваю ежемесячно!» - делятся опытом респонденты.

От 1000 до 2000 рублей в неделю – такую оплату репетиторских услуг считают приемлемой для себя 9% родителей, от 2000 до 5000 рублей в неделю – 3%. «На своего ребенка не жалко», - объясняют мамы и папы.

Выкладывать за услуги педагога свыше 5000 рублей в неделю готовы лишь 2% участников опроса.