В Москве торжественно открыли кадетское училище СК РФ

В Москве накануне в День знаний состоялась торжественная церемония открытия школы-интерната полного общего образования "Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского".

В мероприятии, кроме руководства Следкома РФ приняли участие глава белорусского Следственного комитета Валерий Вакульчик, глава минобороны России Анатолий Сердюков, бывший Генеральный прокурор СССР Александр Сухарев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, представители правительства Москвы и церкви, а также сотрудники правоохранительных органов.

"История кадетского обучения в России является достойным примером воспитания подрастающего поколения. В нём с ранних лет закладываются ростки гражданственности, патриотизма, безграничной любви к своей Родине, которые в дальнейшем смогут воплотиться в принципиальном, честном, качественном служении своему Отечеству", - отметил Александр Бастрыкин, передала пресс-служба СК России.

В кадетском училище будут обучаться свыше пятисот детей. В училище работает большой профессиональный коллектив – учителя, педагоги студий дополнительного образования, социальные работники и юристы, обладающие высокой квалификацией и большим опытом работы. Процесс обучения нацелен на подготовку юных россиян к государственной службе.

"Внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в службе, инициативность и настойчивость – вот те параметры, которые будут заложены нашим воспитанникам. Ведь от морально-нравственных и волевых качеств во многом зависят гражданственность и патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а значит будущее России", – подчеркнул генерал-полковник.

В настоящее время училище оборудовано двумя оснащёнными компьютерными классами, спортивным залом, созданы пять автоматизированных рабочих мест для преподавателей. Следственный комитет планирует и дальше оснащать училище самым современным оборудованием и внедрять наиболее передовые методы обучения.

Функционирование кадетских учреждений позволяет расширить возможности для получения полного общего образования несовершеннолетними из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из неполных, малообеспеченных семей, детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.