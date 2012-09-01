Медведев вспомнил истину: лучше иметь красную морду и синий диплом

Дмитрий Медведев в День знаний посетил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технологический университет), где сам когда-то, в 80-х, работал оператором ЭВМ. В этом вузе отец Медведева Анатолий Афанасьевич Медведев работал почти 40 лет: преподавал на кафедре процессов и аппаратов, пройдя путь от аспиранта до профессора.

Глава правительства, поинтересовавшись планами студентов, вспомнил, как говорили в те годы: "лучше иметь красную морду и синий диплом, чем синюю морду и красный диплом". Это была шутка. Премьер-министр назвал современных студентов "несчастными людьми", потому что они лишены советских развлечений вроде поездок "на картошку".

Медведев впомнил, что его студенческие годы были "очень насыщенные". "Но сказать, что они состояли только из веселья было бы неправдой", - опроверг премьер, вспомив, как он сдавал экзамены.

В то же время глава правительства подчеркнул, что "студенческие годы - сплошное развлечение". Медведев сказал, что современные студенты - "несчастные люди", лишенные поездок в колхозы "на картошку". "Приезжаешь. Месяц ходишь по грязному, неухоженному полю и собираешь картошку руками. А весь согбенный возвращаешься в город отдыхать. И вот тут то начинается самое веселое", - вспомнил премьер.

Медведев серьезно говорил со студентами об образовании. "Несмотря на имевшиеся у нас в стране значительные проблемы, мы, к счастью, все больше и больше внимания за последнее время уделяем технологическому, инженерному образованию", - заявил Дмитрий Медведев, пояснив, что его присутствие в этом вузе - это не только уважение к тому, что его жизнь очень тесно была связана с ним, но и к тем, кто в будущем будет развивать модернизацию российской экономики.

По словам Медведева, желательно, чтобы у человека были универсальные знания. Но, по его словам, каждый вуз должен концентрироваться на том, для чего он был создан, все должны заниматься своим делом. "Но это не значит, что для технических вузов исключено преподавание гуманитарного цикла наук - нет, конечно. Они должны быть, но они должны быть в разумных пропорциях, потому что вот мы хотим получать специалистов - инженеров, технологов, а не людей, которые разбираются во всех вопросах, но в то же время глубоко не знают свою профессию. Поэтому эти странные альянсы, которые возникали (их иногда называют довольно забавным выражением: арбузно-литейные институты), мне кажется, должны уйти в прошлое", - сказал премьер.

"Но если говорить серьезно, я вам абсолютно не рекомендую поступать на юридический", - сказал Медведев. Напомним, в 1987 году премьер получил диплом юридического факультета Ленинградского госуниверситета.

По его словам, сейчас в России эта специальность не слишком востребована.