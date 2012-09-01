Медведев заверил: бюджетные места в вузах сокращать не планируется

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 сентября на встрече со студентами Санкт-петербургского государственного технологического института заверил, что бюджетные места в вузах сокращать не планируется.

Отвечая на вопрос одного из студентов вуза, глава правительства подчеркнул: "Есть жесткая позиция - бюджетные места сокращать не планируем".

"Я не сторонник того, чтобы взять и начать по живому "чикать" университеты. Это неправильно. Там есть свои коллективы, студенчество. Вопрос в том, чтобы упорядочить эту систему", - отметил Медведев. Председатель правительства подчеркнул, что этот вопрос еще будет подниматься.

По словам премьера, в СССР, где было 600 вузов, поступали 30-40% школьников. В России в 1050 вузов поступают почти 100% учащихся, сообщает РИА Новости. "И ничего в этом особенного нет, потому что требования по образованию становятся все выше и выше", - считает премьер.

Медведев также заявил, что закончилась реорганизация военных училищ и вместо множества мелких создано десять крупных центров, в которых "не такие убогие тяжелые условия". По мнению главы правительства, вузы, дипломы которых не слишком котируются, можно было бы перепрофилировать в средне-специальные учебные заведения или присоединить к более крупным вузам. "Единственное, чего нельзя допустить, чтобы поступившие туда студенты оказались на улице. Этого никогда не будет", - заверил премьер.

Напомним, студентам МГИМО 1 сентября прочел лекцию министр иностранных дел Сергей Лавров.

А в первом меде выступил Геннадий Онищенко.