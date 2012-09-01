Генадий Онищенко поздравил первокурсников МГМУ имени Сеченова

Главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил 1 сентября на посвящении в студенты Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова.

Студентов-медиков поздравила и глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "Высокие конкурсы в медицинские вузы, большое количество абитуриентов с высокими баллами Единого государственного экзамена показывают, что интерес среди молодежи к медицинским специальностям растет", - говорится в поздравлении министра.

А Онищенко сообщил, что в медицинские вузы России поступила самая интеллектуальная молодежь страны. "Более 50% студентов, зачисленных в 47 медицинских вузов, - это отличники, медалисты. Это говорит о том, что вера в медицину возрастает. И то, что вы пришли к нам - это символ того, что вы верите, что за нашей медициной - будущее", - сказал глава Роспотребнадзора.

Ректора первого МГМУ Петр Глыбочко сообщил, что в этом году небывалый для университета набор, почти на 30% больше, чем в 2011 году. В "первый мед" в 2012 году поступило 3,3 тысячи человек, из них 1,355 тысячи - на бюджетные места.

1 сентября перед студентами МГИМО выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Проблема безгражданства русскоязычного населения в Латвии и Эстонии является позором ЕС и НАТО, и сохранение института безгражданства недопустимо, считает Лавров.

Глава МИД России также сказал, что угрозы взять штурмом посольство Эквадора в Великобритании, где укрывается основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж, находятся вне рамок правового поля. Лавров вступился за Ассанжа. Он призвал британские власти отказаться от планов по штурму эквадорского посольства.