Путин поручил Министерству образования повышать зарплаты учителям

Президент России Владимир Путин 1 сентября поручил Министерству образования РФ и главам регионов не ослаблять внимание к вопросу повышения зарплат работников сферы образования.

На совещании по вопросам модернизации системы общего образования в регионах, которое он провел в гимназии № 1519 в Москаве Путин отметил, что в первом полугодии фиксируется снижение темпов роста зарплаты учителям, а в некоторых регионах - отставание. В числе отстающих глава государства назвал Архангельскую и Челябинскую области, а также Карачаево-Черкесию.

Владимир Путин напомнил, что перед субъектами Российской Федерации была поставлена задача поднять зарплаты учителям до среднего уровня по экономике региона. По его словам, 62 субъекта с этой задачей справились, два региона идут опережающими темпами, а все остальные, за исключением упомянутых трех, обеспечили рост зарплаты на 30%.

В России сегодня День знаний. Праздник и школьников и студентов. В этом году за парты сядут около 13,4 млн. детей (из них 1,5 млн. первоклассников).

На наш вопрос «Какой должна быть школа?» ответили: Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академик РАН; Валерий Рязанский, председатель комитета Совета федерации по социальной политике и Елена Папанова, актриса театра и кино.

Специально для «АН» на вопрос «Какое 1-е сентября вам запомнилось больше всего?» ответила Елена Ханга, телеведущая.