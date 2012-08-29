В Дагестане и в Ингушетии не хватает школ - у детей трехсменка

Министр образования Дмитрий Ливанов в среду на совещании, посвященном началу нового учебного года, сообщил, что 31 школа будет работать в три смены.

По данным министра, из этих 31 школы 15 приходится на республику Дагестан и 14 – на Ингушетию. "Работа в три смены - недопустимое явление", - подчеркнул Ливанов.

Министр образования привел и статистику по кадрам: в российских школах открыто 17,2 тысяч вакансий учителей. Высок дефицит учителей иностранных языков, математики и физической культуры.

В совещании принимал участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства рассказал, что к марту 2013 года Минобрнауки представит предложения по реорганизации наименее эффективных вузов.



"Сейчас проводится оценка эффективности высшего профессионального образования. Я уже говорил, что в нашей стране немало заведений, которые ни по материально-техническому состоянию, ни, что особенно важно для университетов, по преподавательскому составу фактически до статуса высшего учебного заведения не дотягивают. И это, конечно, сильно обесценивает нашу систему высшего образования. До конца этого года Минобрнауки будет проводить мониторинг деятельности российских вузов и к марту 2013 года представит предложения по реорганизации наименее эффективных", – сказал Медведев.