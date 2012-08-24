Средняя зарплата московских учителей достигла 54 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средняя зарплата учителей столичных школ в текущем году достигла 54 тысяч рублей. По его словам, "это больше, чем средняя заработная плата по городу и существенно больше, чем учителя получали еще полтора года назад".



"В то время, напомню, заработная плата была меньше 40 тыс. руб.", - напомнил Собянин. При этом, отметил градоначальник, удалось повысить заработную плату и воспитателей московских детских садов. На сегодняшний день этот показатель составляет 33 тысячи рублей против 25 тысяч в 2011 году, передает РБК. Сергей Собянин также отметил, что на прошлом аналогичном мероприятии был представлен проект городской программы "Столичное образование на 2012-2016гг." Сегодня эта приоритетная для города программа утверждена и является рабочим документом, подчеркнул мэр.