Губернатор края Вячеслав Шпорт встретился сегодня утром с министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым. "Для нас регион является стратегическим, очень важно, чтобы здесь было сильное интеллектуальное развитие. Федеральные вузы, расположенные на территории региона, должны работать на потребности экономики края для того, чтобы Хабаровский край интеллектуально рос и развивался", - сказал Дмитрий Ливанов.

Начиная встречу, Вячеслав Шпорт отметил:« Для нашего края инновации и модернизация – это не просто красивые и модные слова. На территории региона строятся современнейшие предприятия, которые испытывают острый дефицит квалифицированных кадров. Эту проблему должны решать учебные заведения края. Мы придаем большое значение инновационному подходу в развитии системы образования, особенно сейчас, когда потребности экономики региона в этом велики». Глава региона рассказал Министру о том, что в крае продолжается планомерное повышение заработной платы работникам системы образования. «Выполняя поручение Президента РФ, в прошлом году мы повысили заработную плату учителей школ до средней по экономике в регионе. Увеличена зарплата и воспитателям детских садов, работникам сферы дополнительного образования. В городах и поселках края возвращается престиж профессии учителя. В отдаленные населенные пункты приезжают выпускники педагогических вузов, которым за счет средств краевого бюджета предоставляется сберегательный капитал в размере 50 базовых окладов», - отметил Вячеслав Шпорт.

Очередная августовская конференция педагогических работников, по мнению Губернатора, даст дополнительный импульс развитию образования в регионе.

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов поблагодарил Губернатора за то внимание, которое уделяется в регионе системе образования. «Хабаровский край – один из лидеров по целому ряду позиций. Те проекты, которые вы реализуете в средне профессиональном, общем, дошкольном и дополнительном образовании, можно тиражировать как модель в других регионах России", - говорил Дмитрий Ливанов. Отдельно в ходе встречи обсуждались перспективы развития сети дошкольного образования в Хабаровском крае.

После встречи Вячеслав Шпорт и Дмитрий Ливанов открыли традиционное августовское совещание для педагогических и управленческих кадров. В этом году главной темой совещания стал вопрос модернизации региональной системы образования, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевого Правительства.