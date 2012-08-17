Pussy Riot признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти

Участниц панк-группы Pussy Riot признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды. Хамовнический суд Москвы установил вину Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич.

Об этом сообщила судья Марина Сырова, оглашая приговор. Пока неизвестно какое наказание ждет девушек. Подсудимые признаны виновными, отмечает ИТАР-ТАСС. В ходе прений сторон прокурор просил признать подсудимых виновными в "хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды" и назначить каждой наказание в виде 3 лет заключения в колонии общего режима. Перед началом оглашения приговора адвокаты заявляли о том, что готовы обжаловать любой обвинительный приговор.