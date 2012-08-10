Минобрнауки начнет в сентябре реорганизацию вузов

Министерство образования и науки РФ до середины сентября подготовит информацию по реорганизации вузов.

В приказе, размещенном на сайте ведомства, говорится: "Руководителям подведомственных министерству образования и науки РФ федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования не позднее 15 сентября 2012 года представить в департамент государственной политики в сфере высшего образования данные о деятельности вузов и их филиалов по форме согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

Минобрнауки ждет не позднее 15 сентября данных от других ведомств, в ведении которых находятся вузы, о деятельности университетов и их филиалов. На основании полученной информации ведомство проведет мониторинг, и его результаты не позднее 1 ноября этого года будут представлены руководству Министерства, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что до конца года необходимо выявить неэффективно работающие государственные вузы, а также разработать и утвердить до мая 2013 года программу реорганизации вузов.

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов также отмечал, что в ближайшие три года предстоит провести сокращение госвузов на 20%, а их филиалов - на 30%.

Министерство предлагает оценивать эффективность деятельности вузов по четырем направлениям.

Российский союз ректоров предлагает уточнить и дополнить перечень критериев, по которым будет оцениваться деятельность высших учебных заведений и приниматься решения об их сокращении и объединении.