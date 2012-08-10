В России вузы завершили вторую волну зачислений абитуриентов

Сегодня высшие учебные заведения России опубликуют приказы о зачислении абитуриентов по второй волне. Итоги появятся на стендах приемных комиссий и сайтах вузов.

Напомним, в конце июля ВУЗы зачислили так называемых «целевиков». Абитуриентов - кто подавал документы по направлениям предприятий и организаций. Статус студентов уже получили льготники – инвалиды, сироты, победители олимпиад. «Первая волна» приема абитуриентов завершилась 5 августа. Университеты вывесили списки абитуриентов, которые набрали максимальные баллы.

За несколько дней, до 9 августа они должны были принести оригинал школьного аттестата и тогда попадали в число студентов. Тех, кто не представил нужные документы, из списков вычеркнули. В результате шансы на зачисление в вуз получили те абитуриенты, кто не добрал необходимые баллы. Сегодня появятся фамилии абитуриентов, которых приказами ректоров зачислили на первый курс.

Согласно действующим правилам, если после 10 августа в ВУЗе останутся свободные бюджетные места, его руководство может принять решение о дополнительном наборе студентов.