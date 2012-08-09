Рома Жукова окрестил в Москве дочь, родившуюся в Сиднее

Певец Рома Жуков окрестил свою новорожденную дочь Викторию-Элизабет, появившуюся на свет при трагических обстоятельствах. Малышку крестили в конце июля в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

Крестными маленькой Викторию-Элизабет стали друзья семьи артиста – певица Паола и продюсер Виктор Марков.

Дочка Ромы Жукова появилась на свет 23 июня в Австралии в Сиднее, спустя 4 дня после трагической гибели в Москве его 5-летней дочери. После смерти Елизаветы-Виктории супруга певца впала в депрессию, сообщает 7d.org.ua.

Врачи боялись потерять при родах ребенка или мать.

Дочку Жукова кремировали и прах предали земле на 40-й день после смерти на Донском кладбище.