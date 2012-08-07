Медведев призвал бизнесменов к управлению российскими вузами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании экспертного сообщества по развитию предпринимательства при вузах и исследовательских центрах призвал включать в управляющие органы учебных заведений представителей бизнеса.

По мнению главы правительства, участие предпринимателей в управлении вузами будет способствовать оздоровлению ситуации."Система инновационного менеджмента: один из путей состоит в том, чтобы повышать благотворное влияние представителей бизнеса в управляющих органах высших учебных заведений", - пояснил Медведев, сообщает РИА Новости.

Премьер считает включение представителей бизнеса в управляющие органы учебных заведений положительным моментом: "Мне кажется, что такой симбиоз между предпринимательством и научной средой нам необходим - и не только в смысле коммерциализации тех или иных разработок, но и в смысле управления".Речь, по словам Медведева, идет прежде всего о введении представителей бизнеса в составы ученых, попечительских и наблюдательных советов.