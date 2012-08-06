РСС: Ряд российских вузов сфальсифицировал итоги приемной кампании

Председатель Российского студенческого союза (РСС) Артем Хромов сообщил, что ряд российских вузов сфальсифицировал результаты приемной кампании.

По данным РСС, правила приема были нарушен в Казанском федеральном университете (КГУ) и Уральском федеральном университете (УРФУ), Тольяттинском государственном университете (ТГУ) и Чувашском госуниверситет (ЧГУ), Российском государственный педагогический университете имени Герцена (РГПУ), Санкт-Петербургском горном университете, Санкт-Петербургском госуниверситете сервиса и экономики (СПБГУСЭ), Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПБГАСУ), Самарском государственном университете путей сообщения (СамГУПС).

Согласно порядку приема, вузы были обязаны опубликовать списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, расположенных по мере убывания количества набранных баллов с учетом имеющихся контрольных цифр приема.

Если абитуриент значился в этих списках, то он должен был принести в вуз оригинал школьного аттестата до 4 августа. При наличии вакантных мест, которые появляются, если абитуриенты не приносят подлинники документов, дальше принимаются те, кто прошел по проходному баллу, но не попал в списки первой волны приема.Если абитуриент попадает в список рекомендованных к зачислению в ходе второй волны, то он должен предоставить подлинник документа об образовании до 9 августа.

В период с 30 июля по 4 августа абитуриенты, рекомендованные к зачислению в первой приемной волне, должны были принести в выбранный вуз оригиналы документов. Те, кто не предоставил документы в этот период, считаются выбывшими из конкурса.Если в вузе после двух этапов зачисления все же остались вакантные места, то учредитель в исключительных случаях может разрешить вузу объявить дополнительный прием, так называемый третий этап зачисления. Он должен закончиться не позднее 1 сентября.

По словам лидера российских студентов, РСС намерен добиваться зачисления за счет внебюджетных средств вуза абитуриентов, имевших возможность поступить в учебные заведения в случае соблюдения приемными комиссиями вузов российского законодательства, сообщает РИА Новости.

Артем Хромов рассказал, что союз уже направил жалобы в Генпрокуратуру РФ и Рособрнадзор с требованием провести проверки вышеизложенных фактов и наказать виновных по всей строгости закона.