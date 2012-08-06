Илья Медведев принял решение учиться в МГИМО

Илья Медведев - единственный сын премьер-министра РФ Дмитрия Медведева - выбрал из трех университетов учебу в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Фамилия Медведева-младшего значится в списке абитуриентов, поступивших в этот ВУЗ.Сын главы российского правительства поступил в три крупнейших вуза страны - МГУ, МГИМО и СПбГУ, но принял решение получать высшее образование в МГИМО на международно-правовом факультете.

Дмитрий Медведев рассказал, что Илья "неплохо" написал олимпиаду, которая распространяется на МГУ и Петербургский университет, а также сдал экзамены в МГИМО на международно-правовой факультет.

На вступительных экзаменах в МГИМО он набрал 359 баллов, в том числе 95 баллов из 100 возможных на дополнительном тестировании, которое проходят абитуриенты факультета международного права этого вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что Илья Медведев без экзаменов поступил на юридический факультет МГУ им. Ломоносова, так как он выиграл олимпиаду, победитель которой зачисляется в университет без экзаменов. По словам премьера, Илья еще три года назад решил получать юридическое образование.

По словам премьера, его сыну не потребуется особый режим обучения, сообщает dp.ru. "Сейчас Илья уже почти взрослый - в следующем году ему будет 18 лет. Он сам будет определять интенсивность посещения занятий, общаться с кем-то", - подчеркнул Медведев.