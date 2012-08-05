Родительское Мосгорсобрание: Каждому школьнику - образование по потребностям!

В Москве накануне на общегородском родительском собрании принято единодушное решение - профильная специализация классов должна формироваться исключительно из потребностей самих учащихся.

Многопрофильность классов может позволить далеко не каждое учебное заведение. Поэтому одно из решений - объединение нескольких школ в Образовательные комплексы.

"Желательно, чтобы каждой школе была предоставлена возможность всего спектра выбора, поэтому сегодня гораздо эффективнее работают школы, в которых много старших классов. Ну, например, уже второй год лучше показывает результаты школа 1535, в которой, по-моему, двенадцать 10-х или десять 11-х классов, где в самом деле нормально формируются классы, которые учитывают потребности каждого ученика", отметил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, передаёт ТВЦ.