Минобрнауки издало новый приказ по приему первоклашек в школу

Министерство образования и науки выпустило приказ, уточняющий ряд моментов новых правил приема первоклассников в школы.Документ опубликован в "Российской газете".

Для того, чтобы ребенка записали в школу, необходимо личное заявление родителей и оригинал документа, удостоверяющего их личность, либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в России. Само заявление о приеме первоклассника школе разрешено принять в электронном виде. Если ребенок живет в прикрепленном районе, надо принести свидетельство о рождении либо копию документа, подтверждающего, что взрослый пришел записывать своего родственника или ребенка, чьи интересы представляет. В этом случае потребуют еще и оригиналы свидетельства о регистрации по месту жительства или месту пребывания. Свидетельства о регистрации предъявлять не нужно, если ребенок не зарегистрирован на закрепленной за школой территории.

Дополнительные документы понадобятся иностранцам и лицам без гражданства, которые хотят записать своих детей в школу, - подтверждающие родство с ребенком или право представлять его интересы. Необходим также и документ о том, что сам заявитель находится на территории РФ легально. Все документы должны быть на русском языке или оригиналы с заверенными переводами.

Прием в школы должен закончиться к 5 сентября, но может и раньше, если все свободные места будут заполнены. В августе, как правило, в школах появляются три категории претендентов: те, кому отказали в других школах; дети из неблагополучных семей района, родители которых вспоминают о школе в последний момент; дети мигрантов.